VIDEO | Ain Seppik selgitab poegadega seotud kahtlustuse tagamaid: kohtume kohtus, kui prokuratuur varem veast aru ei saa

"Ei saada lihtsalt aru pankrotiprotsessi olemusest. Mingit altkäemaksu ei ole kellelegi antud. See on üks pankrotiasi, milles minu poegade firmad on võlausaldajate omanikud või esindajad," selgitas ta ning lisas, et tema ei ole antud juhtumiga seotud. Seppik ütles, et antud pankrotimenetlus käib aastast 2018 ning see jätkub. "Prokuratuur ja politsei peavad oma tööd tegema. Kohus keeldus kedagi vahi alla võtmast, ehkki kahe inimese puhul seda taotleti. Ei leitud piisavalt alust. Tegemist on tavalise pankrotimenetluse käiguga, kus suheldakse halduriga ja tema tegevus tasustatakse," selgitas Seppik. Ta ütles, et tõenäoliselt liigub asi nüüd kohtusse, kuid Eestis on see protsess kurnav, ruineeriv ja inimesi alandav.