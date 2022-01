Eestimaalastel avanes võimalus oma äri kasvatada: e-kaubanduse liit alustas koostööd veebigigandiga

Eesti E-kaubanduse Liit sõlmis koostööleppe eBayga, mis võimaldab liidu liikmesettevõtetel nüüdsest saada ainulaadset ja tasuta tuge otse eBayst, et oma äri kasvatada ning müüa oma kaupa 154 miljonile eBay ostjale üle maailma. Vastava kasvuprogrammiga on võimalik liituda tasuta, vajalik on aga Eesti E-kaubanduse Liidu liikmelisus.