Erki Urva ei jätka Nordica juhina

Erki Urva oli Nordica juht alates 2019. aastast. Veel sel suvel ütles Urva Ärilehele antud intervjuus, et peab enda suurimaks saavutuseks Nordica juhina seda, et ettevõte elas üle lennundusajaloo suurima kriisi ning leiab, et Nordica ei peagi oma missiooni täitmiseks Tallinnast lendama.