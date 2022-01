Virtuaalvääringu teenuse pakkujate uuring näitab jätkuvat kõrget riski valdkonnas

31. detsembri 2021 seisuga oli Eestis välja antud 381 kehtivat tegevusluba virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks. Mitteametliku statistika kohaselt on Eestis registreeritud ligi 55% maailma kõikidest virtuaalvääringu teenuse pakkujatest.

Suur osa ettevõtetest on jätkuvalt Eestiga vaid formaalselt seotud

„Paljud ettevõtjad toovad Eestisse tulu ja loovad innovatsiooni, kasutades seejuures ka piisavaid riskikontrollimeetmeid. Selliste ettevõttete jaoks on siinne keskkond virtuaalvääringu teenuse pakkumiseks igati sobiv. Suur osa on aga Eestiga jätkuvalt vaid formaalselt seotud ­– puuduvad kohalikud kliendid ning töötajad sisuliselt puuduvad või ei asu Eestis, ka tegevuskoht on olemuselt vormiline. Nimetatud asjaolud muudavad nende üle järelevalve teostamise keeruliseks ning kohati praktiliselt võimatuks. Samuti puudub suurel osal teenusepakkujatest sageli selge äriplaan ning vajalikud teadmised, personal ja IT-tehnilised lahendused virtuaalvääringute sektorile omaste riskide juhtimiseks, mis toob kaasa reaalsete rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide realiseerumise,“ selgitas Rahapesu Andmebüroo juht Matis Mäeker.