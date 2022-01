Börsipäeva kokkuvõte: LHV lõpetas heast uudisest hoolimata miinuses

Eilne uudis, et föderaalreserv plaanib intresse tõsta oodatust varem, viis Ühendriikide börsid langusse, millest sai alguse doominoefekt, mis kandus edasi Euroopasse. Balti börsi kõik kolm indeksit lõpetasid päeva miinuses. Tallinna indeks langes 1,07 protsenti, Riia ja Vilnius vastavalt 0,12 ja 0,01 protsenti.

Põhinimekirjas vedas langust eest Hepsor , kukkudes 3,14 protsenti. Tema väärtpabereid kaubeldi 69 286 euro eest. First Northi suurim langeja oli seekord TextMagic, lõpetades päeva 1,01 protsenti punases.

Rohelises lõpetas kokku Balti börsil 8 ettevõtet ja suurima tõusu tegi First Northil noteeritud K2 LT, tõustes 5,42 protsenti.

LHV teatas täna , et teenis edukustasu üle 2,6 miljoni euro. Aktsiat see uudis ei aidanud, käibeks kujunes 377 648 eurot, kuid päev lõppes 1,34-protsendise miinusega. Suurimat käivet näitasid kaks Leedu ettevõtet. Ignitis grupė tegi suurima käibe ja selleks oli 675 541 eurot, teisele kohale jäi napilt Šiaulių bankas 660 120 euroga.

Ühendriigid on hoolimata eilsest langusest täna tõusuteel

Dow Jones alustas kauplemist 0,047-protsendise tõusuga, S&P 500 on praeguseks tõusnud 0,3 protsenti. Stoxx 50 alustas päeva negatiivses ja enne sulgumist püsib endiselt punases. Hetkel on langus olnud 1,41 protsenti.