Rahvas tõmmatakse rahast paljaks. Kelmid on sel aastal sama võttega petnud välja kümneid tuhandeid

4. jaanuaril anti teada, et 23. detsembril sai Lasnamäel elav 49-aastane mees telefonikõne, helistaja esitles end politseinikuna ja teatas, et keegi soovib mehe nimele võtta laenu. Probleemi lahendamiseks suunati kõne edasi väidetavale pangatöötajale, kes palus mehel asjaolude kontrollimiseks alla laadida rakenduse AnyDesk, siseneda mobiilipanka ja kinnitada kontrolltehing, mida avaldaja vastavalt juhistele ka tegi. Selle tulemusena tehti mehega seotud ettevõtte kontolt ligi 5700-eurone ülekanne tundmatu inimese kontole.

4. jaanuaril laekus teade, et 17. detsembril helistas Keilas elavale 75-aastasele naisele naine, kes teatas, soovis eaka naise kontolt raha välja võtta ja juhtumit uuritakse. Seejärel võttis avaldajaga ühendust väidetav uurija, kes palus asjaolude kontrollimiseks alla laadida rakendus AnyDesk. Kuna naisel oli see varasemalt installeeritud, võimaldas ta tuvastamata inimestel kaugjuurdepääsu enda arvutile ja seeläbi ka enda pangakontole. Selle tulemusena tehti naise kontolt tundmatule inimesele ülekandeid kogusummas ligi 4000 eurot.

3. jaanuaril tuli teade, et 21. detsembril helistas 64-aastasele Pirital elavale naisele naine, kes esitles end politseinikuna ja teatas, et keegi soovib võtta naise nimele laenu. Seejärel suunati kõne edasi väidetavale pangatöötajale, kes palus naisel kahtlaste tehingute peatamiseks alla laadida rakenduse AnyDesk ning kinnitada tehinguid PIN-kalkulaatori abil, mida avaldaja vastavalt juhistele ka tegi. Selle tulemusena laekus naise Swedbanki kontole Bondora AS-ilt laen summas 8300 eurot ja tema pangakontolt tehti makse enam kui 4600 euro suurune makse temale tundmatu inimese kontole.

Skeemi puhul on üheks eri juhtumeid ühendavaks märksõnaks ka rakendus AnyDesk, mille kaudu on lihtne kasutaja seade üle võtta ja pangast ülekandeid teha.

Politsei teated kolmel viimasel päeval maalivad pildi skeemist, mille orki on läinud paljud. Selle skeemi esinemisviisid võivad olla erinevad, kuid põhimõte sama - saada kätte sinu raha. Kusjuures tegemist ei ole uusaasta pidustuste käigus välja töötatud kelmusega vaid sama on tehtud ka varasemalt.

5. jaanuaril laekus teade, et 4. jaanuaril helistati Põhja-Tallinnas elavale 55-aastasele mehele ja helistaja tutvustas ennast politseinikuna. Helistaja väitis, et mehe nimele soovitakse võtta laenu. Pärast seda ühendati mees väidetava SEB Panga töötajaga, kes hakkas rääkima, kuidas mees peaks kindlustama enda raha, et keegi ei saaks seda kasutada. Algul palus ta mehel minna kuhugi veebilehele. Väidetav pangatöötaja hakkas enda sõnul tegema raha kindlustamiseks operatsioone ja mehe telefonile hakkasid tulema koodid. Mees kinnitas kõik oma telefonis. Mingi hetk ta nägi, et tema arvel ei ole raha. Mees läks SEB Panga kontorisse ja kuulis, et tema arvelt on tehtud ülekandeid rohkem kui 3200 euro eest.

5. jaanuaril alustati menetlust selles, et 54-aastane naine nägi augusti lõpus sotsiaalmeedias reklaami investeerimisvõimaluste kohta, mistõttu sisestas reklaamitud investeerimiskeskkonda enda kontaktandmed. Seejärel võttis naisega ühendust tundmatu, kes pakkus investeerimisvõimalust krüptovaluutasse, misjärel naine tõmbas enda arvutisse AnyDesk programmi, mille abil tundmatu tõmbas naise arvutisse erinevad rakendused ja kontod. Naine kandis tundmatu soovitusel nende abil raha üle. Kannatanul ei ole üle kantud raha enam võimalik tagasi saada, esialgsetel andmetel on kahju üle 15 450 euro. Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politseile teatati, et 5. jaanuaril helistas Narvas elavale 61-aastasele mehele vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas ennast politseiametnikuna ja teatas, et keegi üritas vormistada mehe nimele laenu. Pärast seda helistas kannatanule teine vene keelt kõnelev isik, kes tutvustas end pangatöötajana ning palus avaldajal turvalisuse tagamise ettekäändel paigaldada arvutisse programmi AnyDesk ja sisestada Smart-ID koodid, mida mees ka tegi. Hiljem avastas kannatanu, et tema nimele on vormistatud kiirlaen ja tema pangakontolt on teostatud ülekanded võõrale kontole. Kahju on 2080 eurot.