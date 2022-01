Kasahstani rahutused on mõjutanud uraani hinda ja bitcoin 'i

Kasahstan on maailma suurim radioaktiivse metalli tootja, mistõttu on uraani hind hüppeliselt tõusnud. Riik on USA järel suuruselt teine ​​bitcoin'i kaevandaja maailmas. Krüptovaluutade kaevandamise ettevõtte BTC.com andmetel langes Bitcoin'i hashrate (võrku ühendatud masinate arvutusvõimsuse mõõt) kolmapäeval pärast Kasahstani Interneti väljalülitamist enam kui 10 protsenti.