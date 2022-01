VAATA JÄRELE! Millal saad oma kodukohas energiahinna hüvitist taotleda?

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on omavalitsused teinud tublilt ettevalmistusi, et toetus jõuaks abivajajateni võimalikult operatiivselt ja kiiresti.

„Energiakulude hüvitamise korraldus on tänaseks koostöös omavalitsustega välja töötatud ning taotlejal ei maksa seda peljata. Põhiinfona on vajalik nimetada pereliikmed, teada nende sissetulekuid ja panna kaasa energiaarved, vajadusel abistab taotlemisel igati omavalitsus,“ ütles minister.

„Julgustame kuni keskmise sissetulekuga inimesi kindlasti hüvitist taotlema – see raha on mõeldud peredele igapäevasel majandamisel abiks ning kulub talvisel perioodil kindlasti ära.“

Selleks, et kõigil omavalitsustel oleks ühtne süsteem toetuse arvutamiseks ja välja maksmiseks, arendas Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus spetsiaalse lahenduse sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR.

Keskuse direktori Margus Armi sõnul loodi süsteem selleks, et vähendada taotluste vastuvõtmise ja menetlemisega kaasnevat aja- ja töömahtu. „See tähendab, et STAR-lahendus arvutab ise nii inimese sissetulekud kui ka erinevate energiakulude hüvitise summa ning toetust on võimalik korraga saada kõigilt elektri, gaasi ja kaugkütte hinnatõusuga seonduvatelt arvetelt.“