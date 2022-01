ELMO Rendi detsembri käive kerkis aastaga pea kahekordseks

Kokku oli ELMO Rendi 2021. aasta müügitulu 1 096 002 miljonit eurot, mis on IPO materjalides prognoositud aasta eesmärki ületanud 17,3%.

“Meil oli 2021. aasta ajaloo kõige kiirema kasvuga ja parim ning olen uhke oma meeskonna pingutuste üle. Detsembri finants- ja uute klientide lisandumise näitajad on märgilised just madalhooaja suhtes, sest meie teenus on ajalooliselt hooajaline ning oleme suutnud leida lahendusi selle ületamiseks,”ütles ELMO Rendi tegevjuht Julia Nekrassova.