Beebiga pere lugu. Pensionisambast välja võetud raha mõjutab riiklikku energiakulude hüvitamist

Kristel (nimi muudetud - toim) elab koos oma mehe, kahe lapse ning vanematega. Nende valdusesse kuulub kaks hoonet: üks ahjuküttega 160-ruutmeetrine ja teine 60-ruutmeetrine õhk-vesi soojuspumbaga köetav maja. Kui möödunud aasta detsembris tuli tasuda pea 180-eurone arve, siis tänavu aasta ootas neid hoopis kolm korda suurem ehk 549-eurone elektriarve. "Vett pumpame ise kaevust ehk usun, et see on suur osa arvest. Meil on ka hobused, nendele vaja vett panna," tõdes Kristel.

Milline on perekonna lugu ning miks nad ühe kuu eest riiklikku toetust ei saa?