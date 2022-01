Nüüd saab ka kolmanda samba maksuvabalt välja võtta

Inimene saab seega ise valida kui kaua ja millise sagedusega kolmanda samba fondist väljamakseid tehakse. Kui väljamaksete periood on vähemalt keskmiselt elada jäänud aastate pikkune periood, siis on väljamaksed tulumaksuvabad.

Nii teise kui kolmanda samba puhul on igaühe enda otsustada, kuidas kogutud raha pensionieas välja võtta. Valida saab eluaegse või tähtajalise pensioni, vajadusel saab raha ka korraga või osade kaupa välja võtta.

Teisest sambast tuttava fondipensioni saab nüüd valida ka kolmandas sambas

Kuivõrd fondipensioni puhul ei tule pensionifondist lahkuda, jätkub sambasse kogutud raha investeerimine ja kui investeeringutega teenitakse tulu, suurendab see pensionivara. Aga ka vastupidi – kui fondi tootlus on negatiivne, väheneb selle võrra ka kogunenud pensionivara väärtus.

Fondipension hõlmab kõiki sama pensionisamba pensionifonde, mille osakuid pensionisaajal on. Näiteks kui teises sambas on osakuid kolmes kohustuslikus pensionifondis, siis võetakse pensioni maksmisel tagasi osakuid kõigis fondides. Samuti on see kolmanda samba fondipensioni puhul. Nii ei ole fondipensioni saamine takistuseks ka fondiosakute vahetamisel. Pensionisaaja saab vajadusel vahetada ühe pensionifondi osakud teise pensionifondi omade vastu nii, nagu see on toiminud pensioni kogumise ajal. Fondipension hõlmab küll kõiki sama pensionisamba pensionifonde, aga kui raha on kogutud nii teises kui kolmandas sambas, tuleb mõlema pensionisamba jaoks siiski oma fondipension kokku leppida.

Miks valida III sammas? III samba sissemaksetelt on võimalik saada järgmisel varakevadel 20% tagasi. Ükski teine investeerimisvõimalus Eestis sarnast võimalust ei paku



Tulumaks tagastatakse summalt, mis ei ületa 15% aastasest brutosissetulekust ega 6000 eurot aastas. Näiteks, kui sinu palk on 1000 eurot kuus, siis maksimaalne summa, millelt tulumaksu saad tagasi küsida on 1800 eurot. Sellise makse juures saab tulumaksu tagasi küsida 360 eurot.

Fondipensionit makstakse kokkulepitud tähtaja saabumiseni

Tähtaja saabumisel on kogu sambasse kogutud raha välja makstud ja lõpeb pension sellest sambast. Igaüks ise otsustab kui pikale perioodile oma kogutud raha jaotada. Mida pikem on tähtaeg, seda väiksem on kuine pension, kuid seda kauem pensioni makstakse ja seda väiksem on oht, et kogutud raha liiga vara otsa saab. Ja vastupidi – mida lühem periood valida, seda suurem on pension, kuid seda lühemaks ajaks pensioni jätkub.