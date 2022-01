Börsile liigub Eesti ventilatsiooniseadmete tootja

Loetud päevad tagasi rääkis ettevõtte kaasomanik ja juht Heiki Aulik, et ettevõte on peagi valmis Euroopa suurriikide vallutamiseks.

“„Me oleme lähipiirkonda juba väikeses mahus müünud, aga kuni siiamaani teadlikult eelistanud seda, et põhimahu teeme Eestis. Koduturg on meie jaoks praegu veel piisavalt suur, et siin jätkusuutlikult toota ja arendada," rääkis ta Fortele .

“Aga me vaatame kindlasti laiemat turgu. Näeme, et esimeses etapis saab meie turg kindlasti olema ka Skandinaavia, eriti Rootsi, näeme Taanit, me näeme samamoodi Kesk-Euroopat eesotsas Saksamaaga oma turuna. Paljudele üllatav, et tegelikult on ka Poolas seda tüüpi lahendustele tugevalt kasvav turg,” lisas ta sellele.