Nestor: Mida oodata 2022. aastalt? Hinnatõusu kindlasti, aga kas peaksime muretsema?

Kätte on jõudnud 2022. aasta ja koos kõigi ülejäänud hiromantidega, proovivad ees ootavat ette ennustada ka majandusanalüütikud. Ja nagu alati, tuleb tõdeda, et pilt kristallkuulis on udune ning ennustuste tegemine seetõttu väga raske. Kui eelmisel aastal segas kuuli tööd koroonaviirus, siis tänavu on analüütikud kimpus millegagi, mis peaks majandusteadust õppinuile selgeks saama justkui juba esimesel kursusel - inflatsioon. Kahjuks on viimane kümnend näidanud, et õpikuteadmised ja päriselu ei kipu kokku langema. Aastaid arenenud maailma valitsenud väga aeglane hinnakasv tekitas lõpuks ka keskpankade leebe rahapoliitika kriitikute seas veendumuse, et kiire inflatsioon on jäänud kaugesse möödanikku. Usuti, et saabunud on „sekulaarne stagnatsioon", kus hinnad tõusevadki äärmiselt aeglaselt. 2021. aasta ja eriti selle viimased kuud on meid taas veennud vastupidise võimalikkuses. Äsja avaldatud andmetel küündis Eesti inflatsioon detsembris üle 12% ja isegi euroala riikide keskmine tarbijahinnaindeksi kasv on jõudnud 5%ni. Selles valguses on muutunud ka keskpankade toon, kes inflatsiooni ajutisusest rääkimise asemel nüüd möönavad, et see võib ka pikemaks kestma jääda.