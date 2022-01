Elektrilevi vaidleb Eleringi juhi Taavi Veskimäega

Elektrilevi: Elektrilevil on kokku üle 63 000 kilomeetri liine, võrdluseks Eleringil on umbes 5000 kilomeetrit liine. Töömahu erinevus tuleb nendest numbritest hästi välja. Iga-aastaselt kulub elektriliinide hooldustöödeks 2 miljonit eurot ja puhastatakse 3000 kilomeetrit liinialust maad.

Ilmastikukindla võrgu hulka oleme kümne aastaga suurendanud kaks korda. Kogu Elektrilevi hallatavast elektrivõrgust on ilmastikukindlaks muudetud 72%, madalpingevõrgus on see osakaal lausa 93%.