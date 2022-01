Koroona tõttu kannatanud ettevõtted ootavad valitsuse abi. Toetuste eelarves haigutab tühjus

Oleme nurka surutud, võlgades, sunnitud töötajaid koondama. Vajame riigilt 30 miljonit eurot. Kohe!

Fitnessi- ja spordiklubide emotsionaalne appihüüe aasta lõpus peaministrile kirjutatud avalikus pöördumises on viimatine ettevõtete märguanne, et koroonapiirangute mõjust ülesaamiseks vajatakse tuge. Ent riigi koroonatoetuste taskus on järel ainult riismed. Suuremalt toetatakse tänavu ainult üht valdkonda.