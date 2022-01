Terminal Oil avas esimese jaama Kohtla-Järvel ning jätkab Ida-Virumaal laienemist

Eesti pereettevõtte Terminal Oili tegevjuhi Jörgen Õiguse sõnul on kasvamine Ida-Virumaal oluline osa üle-Eestilisest laienemiskavast. “Terminal Oil on viimase kahe aastaga käivitanud 11 uut jaama ning tänavu on plaanis avada uued esindused üle Eesti – näiteks Harju-, Pärnu-, Viljandi-, Järva- ja Jõgevamaal,“ lisas Õigus.