Kriis tulekul? Grafiidi puudus võib ajada kogu elektriautode turu uppi

Hiina on üks vähestest riikidest, kellel on toimivad grafiidi töötlemistehased. Üks maailma juhtivaid tootjaid on rahvusvaheline ettevõte, millel on Põhja-Ameerika tootmisüksus kui ka täielikult Hiina omanduses olevad tütarettevõtted, mis tegutsevad aastast 2008. Üks tehas asub maailma suurima grafiidikaevanduse kõrval Hiinas, mis võimaldaks täita suure osa maailmaturu grafiidi tellimustest juba täna, teatab Yahoo Finance.

Ettevõte nimi on Graphex Group Ltd (GRFXY) ja Yahoo Finance arvates on see üks peamisi firmasid, kes saab kasu lõigata 21 miljardi euro suuruset grafiiditurust. Graphex on oma ala spetsialist, kellel on suured pikaajalised lepingud Hiinas ja nad eeldavad järgmise viie aasta jooksul kahekohalist nõudluse kasvu. Benchmark Mineral Intelligence'i prognoosi kohaselt on juba praegu näha, et grafiidist on eelseisval aastal puudus.