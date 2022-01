Päev börsil: enamus väärtpaberid punases

Täna selgus uus börsile liikuv ettevõte, kelleks on ventilatsioonide tootja Airobot Technologies. "Me oleme praegu selles järgus, kus me tunneme, et raha kaasamine antud sektoris annab üsna tugeva potentsiaali tootearenduse võimendamises. Näeme selles väga tugevat perspektiivi," rääkis Aulik Ärilehele, miks tahetakse börsile tulla.