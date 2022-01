Estoni Kohver: ma ei pea kellast kellani kuskil olema. Seda ei tahaks ära müüa. Kuigi palgaraha on alati lihtne raha

Kris, kas sa oled sündinud reklaamimees?

Ma ei tea. Asi on pigem selles, et mulle ei meeldi eriti mitte miski. Ja oma ansamblite müümine ja rämmari brändi juhtimine on enamvähem ainus asi, mis mulle meeldib ja mis mul välja tuleb. Samuti pole mul püsivust ja fookusega on ka lood kehvasti. Ühtlasi ei pea ma end mingiks eriliseks kunstnikuks ja teisalt mu jaoks on sageli juba kahekordsete numbritega arvutamine suht keeruline.

Aga reklaam on selline valdkond, kus ei pea olema päris kunstnik ega päris ärimees ja tegeled piisavalt paljude erinevate asjadega. Projektides on vaheldust. Vähemalt agentuuris. Lihtne elu!

Tegelikult on vähe inimesi, kelle jaoks on reklaamitöö kirg. Tihti teenitakse reklaamiga plekki, et edasi teha oma päris asja. Olgu selleks muusika või maalimine. Minul omakorda polegi ühtegi sellist päris kirge olnudki. Tõsi, jalgpalli viitsin küll vaadata... Aga ainult siis, kui Dortmund mängib.

Üldiselt on pop rääkida, et reklaamis on vaja kõvasti loovust. Kas ego on ka selline omadus, mida on tegelikult väga vaja? Kas sul on kõrge ego ja usud endasse kohe väga?

Ei usu. Mitte keegi ei usu endasse. Mida rohkem nende läbilöönud ja tipus inimestega õlgu hõõrud, seda rohkem saad aru, et kõigil on enda suhtes kahtlused ja keegi ei ole tegelikult lõpuni endas kindel. Fassaad on lihtsalt kõva. Nõrkusi ei tohi välja näidata. Minul on pidevalt sees suur kõhklus. Lähen õhtul magama ja mõtlen päris tihti, et mis asjaga me üldse tegeleme? Kellele seda tegelikult vaja on? Kui kaua see kestab? Kas see debiilne pole?

Ja ma arvan, et ego pole oluline. Pealehakkamist on vaja. Häbi ei tohi olla küsida. Peab olema vali ja jõuline, aga see ei tähenda, et sul oleks jõhker ego. See on viis, kuidas ajada asju loovtööstuses. Kui istud vaikselt ja maalid oma lillekesi... Olgu, istu, aga kes need lillekesed maha müüb? Kes need galeriidesse surub?