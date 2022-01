Vare: Kasahstani rahutused võivad mõjutada väga paljude riikide majandust

Kasahstani konflikt ohustab poliitilist korda riigis, kuid rahvusvahelisi strateegilisi objekte ja tööstust see seni mõjutatud pole. Kasahstanis asuv Baikonuri kosmodroom on rahvusvahelise tähtsusega, kuid selle valveüksused on eriväljaõppega ja varustatud rasketehnikaga.

Kasahstan on rikas loodusvarade poolest - süsi, rauamaak, koobalt, mangaan, tsink, ka kuld. Kasahstan toodab 86 miljonit tonni naftat ja gaasi, ütles transiidiekspert Raivo Vare.

"Aga veel suurem osakaal on Kasahstanil uraaniga. 41 protsenti maailma uraanitoodangust on Kasahstan. Ja uraani hinnad hüppasid kohe. Esimese hooga kohe kaheksa protsenti, mida peetakse paljuks. See on suhteliselt stabiilne turg, mis tavaliselt ei hüppa - erinevalt naftast," lausus Vare.

Viimased sündmused ongi kergitanud nafta hinda maailmaturul.