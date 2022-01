Helir-Valdor Seeder: energiahindade hüppeline kasv näitab selgelt, et Eesti vajab elektriturureformi

"Viimastel päevadel inimesteni jõudnud šokeerivad energiaarved ja teadmine täiesti ebanormaalsest, bürokraatlikust ja segasest toetuse taotlemise süsteemist näitavad selgelt, et vajame elektriturureformi," kirjutab ta sotsiaalmeedias.

"Suurtest arvetest muserdatud tarbijad peavad pöörduma omavalitsuste poole, kus sõltuvalt omavalitsusest on info erinev - alates taotluste vastu võtmise kuupäevadest, lõpetades arvesse võetavate tulude selgitustega. Inimesed tõlgendavad, küsivad, eksivad ja omavalituste ametnikud tõlgendavad, küsivad ja eksivad. Rahul ei ole keegi," nendib ta.

"Sellise totra toetussüsteemi välja mõtlemiseks kulus valitsusel neli kuud. Toetusele kvalifitseeruvad ja kadalipu läbivad hädas inimesed hakkavad heal juhul toetust kätte saama järgmisel kuul. See tähendab, et juba neli kuud on inimesed pidanud maksma üüratuid gaasi-, elektri- ja soojaarveid, kuid riik pole olnud võimeline abi pakkuma ega ka pikema perspektiiviga lahendust leidma."