Valitsuserakondade esindajad: kõigil inimestel ei saa elektriarveid kompenseerida. Piir tuleb ette

"Alar Karise kriitika on mõistetav, sest mastaapne energiakriis puudutab kõiki sotsiaalseid rühmi. Kindlasti on ka Kadrioru arved tõusnud," ütles riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid. Võrgutasude vähendamisest on Karilaidi sõnul vähe abi ning seepärast loodi toetusmeede, et aidata madala ja keskmise sissetulekuga tarbijaid.

Karilaidi sõnul ei saagi kõigile elektriarveid kompenseerida. "Kui keegi seda sooviks siis tuleks riigil laenu võtta ja kõigile abikäsi anda aga see pole jätkusuutlik," ütles Karilaid.

Riigikogu reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaeva sõnul peab kompenseerimiseks abivajaja enda vajadust ka tõestama ehk avalduse esitama ehk käiksema sissetulekuga leibkondandele on sihitud meede, kus sõltuvalt arvest on toetus suurem, kuid selle saamiseks tuleb esitada ka andmed toetuse saamiseks. "Kohalikud omavalitsused on ise näiteks loonud avalduste esitamiseks digitaotluse süsteeme. See on täiendav töö, aga KOV on inimestele kõige lähemal," ütles Võrklaev ja lisas, et riik kompenseerib lisatöö kohalikele omavalitsustele. "Lisatöö on, aga olud on ka erakordsed."

President Karis ütles RIA juhtkonna kohtumisel, et e-riigis võiks leida ka võimalikult lihtsa lahenduse toetuste jagamisel energiakriisist puudutatud inimestele.

Mart Võrklaeva sõnul ei oleks uue digisüsteemi loomine praegu mõistlik. "Kuna kiiresti tuleb tegustseda, siis suureks IT arenduseks aega ei ole," ütles Võrklaev. Tema sõnul on ühtepidi IT süsteemid head ning teevad elu lihtsaks, kuid teispidi kui poliitiliselt toetusmehhanism muutub, siis tuleb terve IT süsteem jälle ümber teha. "Ühtpidi mugavus ja kiirus, aga kui tahad süsteemi muuta, siis on raha- ja ajakulu."

Võrklaev lisas, et usub, et riigihalduse minister teeb ministeeriumi ja kohalike omavalitsustega tööd selle nimel, et kompensatsiooni taotlemist lihtsamaks ja selgemaks muuta.