Riina Sikkut: valitsuse energiahindade hüvitamise viis pole mõistlik ega väärikas

"Valitsuse energiahindade hüvitamise viis ei ole mõistlik ega väärikas. Samuti jätab kõrvale selle, et hinnatõus on üleüldine ja kõrged energiahinnad kanduvad üle kõigi toodete ja teenuste hinda. Valitsuse kava peab tagama nii toimetuleku, hinnašoki leevendamise kui ka pikas plaanis jõukohased energiahinnad," märgib Sikkut Ärilehele.

Sikkut nendib, et kui riik ei näinud sellist hinnahüpet ette, siis ei saa eeldada, et iga eratarbija suutis oma riskid ise maandada. "Suruda inimesi keset talve "oma käitumist parandama" väiksemaks energiatarbimiseks on hoolimatu ja ebaõiglane," leiab opositsioonisaadik. "Meil ühiskonnana on vaja mõnd edukalt seljatatud kriisi ka. Sendilugemine ja inimeste seitsmest rõngast läbi hüppama panemine toob läbikukkumise läbikukkumise järel."