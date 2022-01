Pensionärid elektriarvetega hädas. Ühelt küsis sotsiaaltöötaja, kas tal siis kirsturaha ei olegi kogutud

Sotsiaaltöötaja juures öeldi pensionärile esmalt, et internet on mugavusteenus ja selle võiks välja lülitada, et kulusid kokku hoida. Ametnik küsis proualt ka seda, kas tal tõesti ei ole kõrvale pandud nö kirsturaha, et rasked ajad üle elada.

Postituse jagaja, kes ei ole proua ise, ütleb irooniliselt, et pensionär ei jaksa kultuuri tarbida ning talle on meelelahutuseks jäänud internet, teler ja raadio. Nüüd tahetakse üht neistki ära võtta.

„Proual moodustas detsembrikuine elektriarve umbes 40 protsenti sissetulekust ehk pensionist. Elektri eest mittetasumisel rakendub viivis 23,7% aastas. Toetuse menetlemist alustatakse aga alles kümne päeva pärast ja ka siis on lubatud menetlusaja pikkus 35 päeva. Proua elab üksinda. Kuramus, kus riigis me elame?" küsib postitaja.

Delfi Ärilehele saatis kirja 76-aastane pensionär Laine, kes elab üksi ning pension on alla 500 euro kuus. Kord aastas saab ta 150 eurot toetust. Ta ei saa aru, miks on taotlemine tehtud nii keeruliseks.

„Pension laekub panka, kõik arved lähevad automaatselt arvelt maha. Konto väljavõte võiks ju olla piisav, aga nõutakse arveid. Arvuti mul on, aga olen saamatu Elektrilevi ja Eesti Energia kodulehtede iseteeninduses. Minusuguseid vaeseid ja saamatuid on vist tuhandeid. Omavalitsuses on küll üleval telefon, aga see on pidevalt hõivatud ja see teeb tuju väga kurvaks. Kui konto väljavõte sobiks ja seda ka avalikult kuulutada, jääks paljudel muret vähemaks. Meiesuguste aitajatel oleks ka lihtsam," kirjutas Laine.