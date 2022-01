VIDEO | ELMO Rent üllatab oma kliente uue kaugjuhitava auto tehnoloogiaga

"Tänaseks oleme saanud sisuliselt kõik vajalikud või elementaarsed auto funktsionaalsused kätte, et seda kaugelt turvaliselt juhtida: süüde, käik, vool, suunad, gaas, pidur, kojamehed ja nii edasi. Täna on meie kliendile sõiduki kojutellimisteenus kättesaadav ja mugav. Kliendile ei oma tähtsust, kuidas see auto tema ukse ette tuuakse," kirjeldas Laansoo jr.

Kuidas aga tehnoloogia sisuliselt toimib? Elektriautodes toimuvad kõik korralduste andmised läbi impulsside. Kõige lihtsam näide on auto, kus on tavakäigukast. Elektriautol pole käigukasti, vaid sel on mootor, ja sellele annad käsu sõita edasi või tagasi. Seda saab siis juhtida vastavalt elektrooniliselt, andes impulssi/korraldust edasi- või tagasisõiduks.

Laansoo jr räägib, et kaugjuhitavuse tehnoloogia puhul ei tooda nad ise küll rooli ja pedaale, kuid omatakse vajalikku oskusteavet ja tehakse tarkvaraarendust. Videopildi paremaks edastamiseks on kompetentsi juurde hangitud, kuid see on tavaline kogu protsessi juures. Kui midagi jääb puudu, pole eesmärki saavutatud. Siis võimendatakse vajadusel meeskonda ja see saab täidetud.

Laansoo jr sõnul otsustas ettevõte 2018. aastal hakata ise autokontrollerit arendama. Kui kõik tavapärased rendiettevõtted ostavad riiulist autokontrolleri, et kontrollida auto uste avamist läbi telefoni, siis otsustasime ise seda arendama hakata. "2020. aasta lõpus avastasime, et kuna tunneme läbi enda kontrolleri arenduse väga palju erinevaid elektriautode mudeleid, siis on meil hea vundament ka oma igapäevases teenuses vajaliku kaugjuhitava tehnoloogia arenduseks. Sellele aga järgnes huvitav avastus, et meil on väga tugev know-how olemas ning sellest tulenevalt sai tehnoloogiaideest kiirelt prototüüp," mainis ta.

Elektritakso asutaja ja juht Ermo Kontson mainib, et tegemist oli ka ühe esimese taolise sõiduga kaugjuhitavat autot kontrollinud kaugjuhile. ELMO Rendi asutaja Enn Laansoo jr täiendab, et me ei räägi ainult tehnoloogiast, vaid ka juhist. "Meie tehnoloogia sõitis esimest korda Tartu tänaval ja see oli ka esimene kord ka meie kaugjuhil nendel tänavatel sõita. Siin on minu meelest väga hea rõhutada, et see ongi kombinatsioon. Kaugjuhitav Elmo Rendi sõiduk on kombinatsioon tehnoloogiast ja inimesest. See peab kõik laitmatult töötama," arvas ta.

"See tähendab, et me juba täna valideerime kaugjuhitud autoga seotud teenust. Hetkel peame tellitud auto ukse ette tooma kahe juhiga ja autoga, mis on meile arvestatava lisakuluga. ELMO Rendil on see teenus täna olemas. Täna saab seda teenust ka äpist tellida ja on kliendile tasuta," lisas ta.

ELMO Rendi kaugjuhitava auto tehnoloogia esitlus Tartus, foto: Argo Ingver

ELMO Eletritakso ärimudel annab eelise

Kontsoni sõnul on selge, et autode tulevik on elektriline. Täna on tehnoloogia elektriautonduses ikkagi suhteliselt kallis, aga ka siis, kui tahta seda osta või kasutusele võtta taksonduses. Selle tegemiseks on kasutatud samu vanu ärimudeleid. Bolt kasutab Eesti mõistes tegelikult täiesti tavalist vana taksonduse mudelit. See tähendab, et Bolti enda kliendiks on taksojuhid, ehk klient-taksojuht omab enda autot.

Reaalsus on, et kui täna osta elektriauto ja seda taksona kasutada, siis see pole kuluefektiivne. Sõidukilomeeter tuleb taksojuhina liiga kallis. Sellepärast on need, kes katsetavad elektriautondusega ja proovinud seda teenust pakkuda, välja surnud. "Meie oleme välja töötanud täiesti uue ärimudeli, millist meie konkurendil pole. Me omahind on oluliselt madalam. See on meie turueelis," lisas Kontson.

Teine turueelis on see, et tänu ärimudelile on taksojuht meie kvaliteedikontrolli all. Elektritaksos teatakse, mida juht kannab või kas ta on kaine, oskab eesti keelt või siis tulevikus Helsingis ka soome keelt. Üldiselt seda, et juht on korrektne. Võimalik on pühenduda heale klienditeenindusele. Taksojuht pole suvaline ettejuhtuv inimene. Autod on oluliselt kvaliteetsemad ja oluliselt puhtamad. See tähendab palju stabiilsema kvaliteedi pakkumist, kirjeldas Kontson.