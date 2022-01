Vaatamata hinnasurvele langetab Prisma sadade toidukaupade hindu

Värskest Prisma Peremarketi tellitud uuringust selgub, et 79% Eesti inimestest peab toidu hindu kalliks või liiga kalliks.

Tarbijaid, kes toidu hindu kalliks pidasid, on võrreldes aastataguse sarnase uuringuga ligi kümnendiku võrra rohkem. Küsitlustulemused näitasid ka, et 60% tarbijatest on pidanud üldise hinnatõusu pärast vähendama kulutusi toidukaubale. "Tarbijate sissetulekud ei kasva praeguse suure hinnasurvega samas tempos, kuid kokkuhoid ei peaks tulema pere toidueelarve ja täisväärtusliku toidu arvelt. Prisma soovib hoida sadade toidu- ja esmatarbekaupade hinnad püsivalt odavana ja võimaldada oma klientidele tervislikku toidulauda," sõnas Prisma Eesti maajuht Teemu Kilpiä.

Prisma valitud strateegia väärtustab kestlikku kliendisuhet, pakkudes lühiajaliste iganädalaste sooduskampaaniate asemel pikaajaliselt soodsaid hindu. Prisma tellitud uuring näitas nii sel kui eelmisel aastal, et kaks kolmandikku Eesti elanikest eelistab püsivalt madalaid hindu lühiajalistele kampaaniatele. Üle 80% vastajatest nentis, et valib toiduainete ostukoha soodsa hinnataseme järgi.

„Tarbijate hinnangud annavad meile kinnitust, et oleme oma soodsate hindadega õigel teel. Me ei saa tegutseda kahjumlikult, aga saame pakkuda püsivalt soodsat hinnataset, olles oma tegevuses efektiivne ja mitte kulutades lühiajaliste kampaaniate korraldamisele," ütles Kilpiä. Tema sõnul on praegusel viiruse leviku perioodil eriti oluline mitte kutsuda kõiki ostjaid kauplusesse lühiajaliste soodushindadega, vaid lasta teha ostud soodsalt ja võimalikult turvaliselt pika perioodi jooksul.

Uuringust selgus, et enam kui poolte vastanute puhul kulub toidukaubale kas kolmandik leibkonna eelarvest või veidi üle selle. Kasvanud on nende tarbijate osakaal, kelle kulud toidukaubale jäävad 40-50% vahemikku pere eelarvest.

"Hinnasurve kauplustes on tuntav, kuna sisendhinnad kasvavad kiiresti. Samas on oluline, et põhitoidukorvi ja peamiste toidukaupade hinnatõus ei oleks liialt kiire," selgitas Prisma Eesti maajuht.