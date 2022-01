Martin Helme: võiks riigile hinnašoki tekitada ja jätta elektriarved maksmata

EKRE esimees Martin Helme ütles poliitikasaates “Räägime asjast”, et inimesed ja ettevõtted võiksid tekitada riigile hinnašoki ja jätta oma elektriarve eest maksmata, sest muud moodi valitsus aru pähe ei võta.

“Minu üleskutse on jätta elektriarve maksmata, tuleb mis tuleb. Ja kui pärast tuleb ikkagi maksta, siis tuleb maksta, aga esimese hooga keelduge neid arveid maksmast. Teistmoodi see valitsus ja Eesti Energia aru pähe ei võta, neile tuleb vastu tekitada hinnašokk, et maksed lihtsalt ei laeku," ütles Martin Helme. Eesti Energia pressiesindaja Priit Lutsu sõnul pole võlglaste arv suurenenud ning inimesed on tulnud toime teenuse eest maksmisega.