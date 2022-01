Kerisetootja Saunum ootab tänavu enam kui kahekordset müüki ning plaanib uut aktsiapakkumist

Lisaks on Saunum sõlminud 2021. aastal lepingud Austraalia, Uus-Meremaa, Sloveenia, Rumeenia, Slovakkia, Horvaatia ja Bulgaaria edasimüüjatega ning aktiivsed läbirääkimised käivad USA, Kanada, Taani, Hollandi ja Belgia edasimüüjatega. Eksootilisemad sihtturud, kuhu Saunum 2021. aastal müüs, on Bahrein ja Jaapan. Kui 2020. aastal müüs Saunum ca 400 seadet, siis 2021. aastal juba ligi 2500 seadet ning 2022. aastal kavandab ettevõte keriste ja keriste lisade müügi jõudmist 7000 seadmeni, millele lisanduvad automaatikakomplektid. 2021. aastal läks eksportturgudele ligi 50% Saunumi toodangust.

Saunumi peamiseks käibekasvu mootoriks 2022. aastal on sisenemine Põhja-Ameerika turgudele (USA ja Kanada). 2021. aasta oktoobris külastas ettevõtte delegatsioon mitmeid võimalikke koostööpartnereid Põhja-Ameerikas ning pidas mitme kuu vältel läbirääkimisi. Läbirääkimiste tulemusel on selgunud partnerid, kellega Saunum edasi läheb ning aktiivne turundus- ja müügitöö algab koheselt kui seadmete sertifitseerimisprotsess nendel turgudel lõpule jõuab.

Lisaks Põhja-Ameerikale on Saunum saanud positiivsed ostuprognoosid Soome, Rootsi ja Šveitsi turgudelt, samuti on korralik müügikäive või käibekasv planeeritud Saksamaa, Poola ja Venemaa turgudel. Eksportpartneritele võimalikult professionaalse toe pakkumiseks palkas Saunum aasta teises pooles meeskonda turundus- ja kvaliteedijuhid ning lisandumas on ka üks ekspordi müügijuht.