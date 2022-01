East Capital Real Estate kinnitas kolme kinnisvaraobjekti müügi

East Capital Real Estate tegevjuhi Madis Raidma sõnul sai selle tehinguga müüdud 2012.a. loodud ECBPF II kõik varad. Fondi esialgne varade kogumaht oli 126 m EUR, ning oma 9 aastase tegevuse jooksul teenis fondi osanikele keskmiselt 15% tootlust aastas ning kasvatada algse ivnesteeringut 2,3 kordselt.

Tehingust kirjutas Ärileht eelmisel nädalal.

Fondivalitseja East Capital Real Estate sõlmis 2021 aasta detsembrikuu viimastel päevadel kokkuleppe kolme Tallinnas ja selle lähiümbruses asuva kinnisvaraobjekti müügiks: J13 Logistikapark, Rimi Logistikapark ja Metro Plaza ärimaja. Hoonete üüripind kokku on 66 000 ruutmeetrit. Varade uueks omanikuks sai OÜ Neoinvesteeringud.

OÜ Neoinvesteeringud on eesti kapitalil põhinev valdusettevõte, mille üheks ärisuunaks on investeerimine kinnisvarasse. OÜ Neoinvesteeringud juhatuse liige Anders Anderson: ’’Fondivalitseja East Capital Real Estate’ilt ostetud varad sobivad meie portfelli, on hästi juhitud ja asuvad strateegiliselt heades asukohtades. Usume, et suudame varade olemasolevatele ja tulevastele üürnikele pakkuda kvaliteetset teenust ning olla pikaajaline partner. Tänan East Capital Real Estate II kinnisvarafondi, Redgate Capital`i koos Newsec Baltics’iga meeldiva ja professionaalse tehingu eest.’



J13 Logistikapark asub Tallinna külje all Tänassilmas ja koosneb kahest hoonest, üüripinnaga 40 000 ruutmeetrit. East Capital Real Estate II kinnisvarafond on olnud kompleksi omanik ja haldaja alates 2012 aastast.

Tallinna lähistel asuv Rimi Logistikapark, nagu nimigi ütleb on Rimi Eesti logistikakeskuseks ja peakontoriks, mille üüritav pind on 18 000 ruutmeetrit. East Capital Real Estate II kinnisvarafond on olnud logistikapargi omanik ja haldaja alates 2014 aastast.