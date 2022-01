Pirital elav naine jõhkrast elektriarvest: praegu käib justkui tubli keskklassi hävitamisprotsess

Kristiina pere on neljaliikmeline ning nad elavad Tallinnas Pirital eramajas. "Oleme tublid palgatöötajatest maksumaksjad. Aasta tagasi viisime oma maja üle puuküttelt vesi-õhk tüüpi soojuspumbaga küttele, sest nii on ju ka rohelisem, ei reosta puuküttega Merivälja asumi õhku," märkis ta.

Ta lisas, et neil on 50 protsenti fikseeritud hinnaga ja 50 protsenti börsihinnaga energiapakett. Detsembri arve oli perel 600 eurot, eelmisel talvehooajal oli kõige suurem arve umbes poole väiksem. "Aasta lõpus kahjuks energialepingu periood lõppes ning pidime alates käesolevast jaanuarist uuendama lepingut ning uues lepingus on fikseeritud hind juba kahekordne. Seega loodame väga, et jaanuaris ja veebruaris ei tule nii palju külmi päevi kui detsembris, sest vastasel juhul saame ilmselt arve, mis jääb vahemikku 800–900 eurot," nentis ta.

Kristiina märkis, et tema pere ei kvalifitseeru nende hulka, kes saavad riigilt energiatoetust. "Oleme olnud tublid ning säästnud. Eks nüüd need üüratud elektriarved tulebki säästudest tasuda."

Ta leiab, et kogu situatsioon pole aus. "See on justkui tubli keskklassi hävitamisprotsess. Nemad saavad kõige enam antud olukorras haavata. Elekter ei tohiks ega peaks maksma sellist hinda. Ja see on vale, et valitsus ei saa siin sekkuda, saab, kui tahab. Meie kodanikena ei peaks maksma kinni roheenergia investeeringuid. Ning tunneme end tõeliselt nurka surutuna, sest olime tublid ning viisime aasta tagasi oma maja üle loodust ja õhku mittesaastavamale küttele," märkis ta.