Lidl: meie tulekust on teadlikud peaaegu kõik eestlased

“Võrreldes möödunud kevadel läbiviidud uuringuga ei ole inimeste hinnataju muutunud – toidukaupu peab jätkuvalt kalliks 75% vastanuist. Toidupoe valikul on aga kõige olulisemaks kriteeriumiks endiselt kvaliteet. Lidl pakub kõrgeimat kvaliteeti parima hinnaga, mistõttu oleme rõõmsad, et saame peatselt Eesti tarbijate ootusi täitma hakata,“ ütles Lidl Eesti korporatiivkommunikatsiooni osakonna esindaja Katrin Seppel.

Seppel selgitas, et lisaks Lidli üldisele tuntusele on oluliselt kasvanud nende Eesti elanike hulk, kes hindavad kõrgelt Lidlit tööandjana. Kui kevadel enamikul vastanuist arvamus Lidli kui tööandja kohta puudus, siis pärast edukat värbamiskampaaniat eelmise aasta lõpus on teadlikkus oluliselt tõusnud. Suur osa uuringus osalejatest usub, et Lidl pakub oma töötajatele jaekaubandussektori parimat palka ning märkimisväärseid lisahüvesid.