Jaak Aab elektrihinna šokist: muret peaks tundma suurperede, mitte rikkurite pärast

Aabi sõnul tunneb tema muret ennekõike madalama sissetulekutega inimeste pärast.

„Ausalt öeldes ei meeldi mulle see, kui mitmesajaruuduse maja omanikud kurdavad, et nende arve oli mitutuhat eurot. Minu meelest ei lähe see nagu teemasse,” tunnistas riigihalduse minister. „Muret peaksime ikkagi tundma nende perede pärast, kelle sissetulekud on madalamad, kus kasvab palju lapsi, mitte rikkurite pärast, kellel on mitmesajaruudune maja ja kes saavad nüüd mitme tuhande eurose arve – küll nemad selle üle elavad,” leidis Aab.