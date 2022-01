Saksamaa meediaväljanne soovitab: ostke neid nelja Balti aktsiat

Alates 2009 aasta jaanuarist on Tallinna börsiindeks tõusnud 640 protsenti, kogu Baltic Benchmark indeks 602 protsenti. Selline tõus on tõstatanud huvi välisinvestorite poolt, kes otsivad alatasa uut tõusu.

Sakslased pidasid suureks miinuseks meie turu väikest sügavust ja käivet. Noteeritud on vaid 69 ettevõtet ja turu kogukapitalisatsioon on kõigest 11,5 miljardit eurot, vahendas boerse-online. Nad usuvad, et sellest hoolimata on Balti börs väga hea koht kauplemiseks, eriti seltskonnale, kellele meeldivad väiksema turukapitaliga ettevõtted.