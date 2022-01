Seeder: valitsus peab energiakriisi lahendamiseks tegutsema või tagasi astuma

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder saatis peaminister Kaja Kallasele ettepanekud energiakriisi lahendamiseks. Seederi sõnul on vaja hinnašoki leevendamiseks vältimatud meetmed kiirkorras ellu viia.

Avaldame Seederi poolt peaminister Kaja Kallasele saadetud kirja.

Lugupeetud peaminister Kaja Kallas

Eestis on energiahindade kriis. Gaasi, soojusenergia ja elektri hindade mitmekordne tõus on viimas Eesti inimesed ning pered vaesuslõksu. Detsembrikuu üldine hinnatõus oli Eestis 12,2%. Sajad tuhanded inimesed on hüppelise inflatsiooni tõttu vaesemad kui aasta tagasi.

Isamaa ja teised opositsioonierakonnad ning mitmed energeetikaeksperdid on teinud erinevaid ettepanekuid olukorra lahendamiseks, kuid Teie juhitav valitsus on seni kõik need ettepanekud tegevusetult kõrvale heitnud ega ole ka ise lahendusi pakkunud.

Samal ajal on valitsus loonud bürokraatliku, ebaõiglase ja ebaefektiivse toetusskeemi, millest inimesed ei ole seni abi saanud. Juba neli kuud on inimesed pidanud maksma üüratuid gaasi-, elektri- ja soojaarveid, kuid riik pole olnud võimeline abi pakkuma ega ka pikema perspektiiviga lahendust leidma.

Tekkinud olukorras on vaja tegutseda.

1) Energiahindade hüppeline kasv näitab selgelt, et Eesti vajab elektriturureformi. Reformiga antakse kodu- ja väiketarbijatele valikuvabadus osta elektrit börsiväliselt ning riik kompenseerib tootjale CO2 kvoodi hinna. Sellisel juhul jääks hind kodutarbijatele 50 eurot mWh (5 senti kwh) kohta, mis on kordades odavam praegusest hinnast. Võimalus osta elektrit börsiväliselt on olemas nii Leedus kui ka Prantsusmaal ning see hoiab ära hinnašoki tarbijatele.

2) Elektri, gaasi ja soojusenergia käibemaks tuleks ajutiselt langetada 9 protsendile. Käibemaksu alandamine pidurdab hinnatõusu ja inflatsiooni ning aitab vähendada inimeste energiaarveid. Isamaa käibemaksu alandamise ettepanekul on laiapõhjaline toetus. Reformierakond on ainuke parlamendierakond, kes sellele veel vastu seisab.

Need hinnašoki leevendamiseks vältimatud sammud on vaja kiirkorras ellu viia. Kui valitsus olukorra lahendamiseks vajalikke samme astuda ei suuda, siis peab otsustusvõimetu valitsus tagasi astuma.