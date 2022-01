Tööandjate keskliidu tegevjuht: kas sellises õhustikus julgeme veel ühtegi elektrijaama rajada?

Loomulikult on hüppeliselt kasvanud elektri hinnad tohutu peavalu paljudele ettevõtjatele ja eraisikutele. On selge, et selline hinnatase ei saa pikalt olla vastuvõetav. Kõrgemad energiakulud tõstavad ka teiste teenuste ja toodete hindu, nii et inflatsiooni kiirenemisest pole lähiajal ilmselt pääsu. Lühiajaliste abimeetmetena on riigipoolsed toetused, subsiidiumid ja maksulangetused igati mõistlikud ning vajalikud. Samuti tuleks kiirelt üle vaadata, kas Euroopa Liidu CO2 kvoodikaubanduse süsteem ikka toimib eesmärgipäraselt või on kvootidega spekuleerimise üks hinnaralli põhjuseid.