Riik soovib pakkuda võimalust teise samba makseid vabatahtlikult suurendada

“Selleks, et tõsta mediaanpensioni ja mediaanpalga suhet, peaksid vähemalt pooled tööealised inimesed ja ideaaljuhul enamik neist pensioniks täiendavalt juurde koguma,” seisab väljatöötamiskavatsuses.

Keskmiselt brutopalgalt (1 586 eurot juunis 2021) makstav kogumispensioni 2% makse on umbes 32 eurot kuus ning väljatöötamiskavatsuses esitatud kõrgemad makse määrad 4% ja 6% annavad keskmiselt makseks vastavalt 63 ja 95 eurot kuus.

Vaikimisi jääks kõigi II sambaga liitunud inimeste jaoks kehtima senine makse määr 2%. Selle tõstmiseks 4% või 6% peale tuleb esitada vastav avaldus. Uut avaldust saab esitada nagu teisi II samba avaldusi, kas kontohaldurile või otse pensioniregistri pidajale ning see jääb kehtima tähtajatult kuni ei ole esitatud uut avaldus uue maksemääraga.

Senine 2% sissemakse brutopalgast ei taga Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi analüüsi kohaselt keskmiseks pensioniks 60% mediaannetopalgast. Sammu eesmärk on pensioni ja palga suhte langust vähemalt pidurdada ja senist suhet vähemalt säilitada (mediaansuhe 60% ja keskmine suhe 40%).

Sealjuures on erinevad küsitlused välja toonud, et inimeste ootused pensionile on tegelikult suuremad kui riigi senised eesmärgid.