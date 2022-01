Vallavalitsus jättis eelarve sihilikult kolmeks kuuks lohakile

Uus vallavanem Ele Enn spekuleerib, et tollase vallavalitsuse tööindu pärssis ilmselt ka teadmine, et uue vallavalitsuse moodustavad Isamaa erakonna liikmete asemel teised poliitilised jõud. Nii tekkis eelarve menetlemisel pikaajaline lünk ja kaduma läks üle kolme kuu kallist aega.

Türi vallavanem Ele Enn kinnitab, et Türi vald maksab kõik palgad ja sotsiaaltoetused välja. „Selles ei ole kahtlust. Ka Eesti põhiseadus ütleb üheselt, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Kui keegi väidab, et Türi vald ei saa järgnevatel kuudel sotsiaaltoetusi või palku maksta, siis ta levitab asjatut paanikat," kinnitab Enn.