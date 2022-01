Tallinna Sadama uus finantsjuht tuleb Riigi Kinnisvarast

Nõukogu esimees Aare Tark ütles, et Tallinna Sadam saab omale ambitsioonika ja mitmekesise finantskogemusega juhatuse liikme. “Andrus Aida kasuks rääkis ka tema pikaajaline kogemus kinnisvarasektoris Riigi Kinnisvara ASis, sest just kinnisvara valdkonnas on Tallinna Sadamal lähiaastatel ees suuremad arengud ja võimalused tulude kasvatamisel. Andruse kogemused arendusprojektide juhtimisel ja ärianalüüside läbiviimisel ning kokkupuude suurklientidega läbirääkimistel ja suhtlemisel on väärikas täiendus Tallinna Sadamale.”