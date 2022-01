Energiakaos. Ühiskonna valuline reaktsioon pani valitsuse uusi lahendusi lubama

Valitsusest tuleb pidevalt sõnumeid, et jõukamaid ei ole neil kavas toetada. Ometi on leidnud teravat kriitikat nende mediaanpalga arvestamise plaan, sest sellest piirist veidi üle jäävad leibkonnad ei saa mingit tuge. Ettevõtted ootavad samuti leevendust. Näiteks ütles ühe Nõmmel tegutseva perearstikeskuse juht eile, et neil on üle 8000-eurose elektriarve tõttu oht pankrotti minna. 10 000 patsienti peaks hakkama uut keskust otsima.

Kui varem võis jääda mulje, et lisasamme ei tule, siis eile ütles esmalt Keskerakonna esimees Jüri Ratas, et nende arvates ei piisa šoki leevendamiseks praegustest meetmetest. Ta kinnitas, et erakond läheb neljapäevasele valitsuskabineti istungile uute ideedega. Sama kinnitas Delfi Ärilehele hiljem minister Taavi Aas, kes on nende peamine ideede pakkuja.