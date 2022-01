Nord Pooli juht: kui elekter on kallis, siis investeeritakse, kui odav, siis tarbijad naudivad

Nord Pooli Baltimaade piirkonnajuht Ingrid Arus selgitab, kuidas elektribörs töötab ja miks on see parim võimalik lahendus isegi praeguseid hindu arvestades. Tema sõnul on madalad energiahinnad meid uinutanud ja meie tarbimisharjumused lõdvaks muutnud. Tal endal on kaks nippi, kuidas suurte arvetega toime tulla.

Esmalt ütleb Arus, et meil ei ole Eesti ega Baltimaade elektriturgu, vaid me oleme üleeuroopalise turu osa. Selle üks osa on finantsturg, kus osalejad kindlustavad oma hindu lühiajaliselt. Lepingud võivad olla ka kümneaastased, aga keskmiselt on need neli-viis aastat pikad. Ent inimesi huvitab rohkem n-ö päev-ette-turg. Peale selle on olemas veel jätkuturg.

Päev-ette-turul on kokku 16 elektribörsi, millest üks on Nord Pool. Viimati nimetatu hõlmab omakorda 15 riiki.