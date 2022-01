PRFoods'i käive langes

Nad usuvad, et HoReCa sektor taastub käesoleval aastal, kuid nad on ettevaatlikumad sisenemaks taas samale turule, seda nii madala kasumlikkuse kui sektori heitlikkuse tõttu, teatasid nad börsiteates. Kuid nad näevad, et hinnad on stabiilselt tõusvad, nõudlus kasvab ja ka sisendhinnad on taastunud. Lisaks täheldati, et nemad usuvad, et töötlevad tööstused on koroonas kaotanud, kuid kalakasvatused võitnud.