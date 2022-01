Sunly ostis Poola päikeseenergia tootja

Mõlemad ettevõtted teatasid tehingust, mille järel omandab Sunly 100% Poola ühest suurimast päikeseenergia arendajast ja ehitajast Alseva Group-ist, ning Alseva Group-i praegused omanikud omandavad osaluse Sunlys.

Ettevõtted on teinud edukat koostööd alates 2019. aastast. „Alseva Group-i omandamise näol on tegu olulise verstapostiga Sunly taastuvenergia portfelli kasvatamisel. See tehing toob meile Poolas juurde ehitusvalmis päikeseenergia projekte vähemalt 400 MW ulatuses ja 5 aastaga suureneb see number 2000 MW-ni,“ kommenteeris Sunly juhatuse esimees Priit Lepasepp.

Alseva Group-i senine tegevus on olnud väga edukas – nende arenduses on 2000 MW päikeseparke, üle 200 MW võimsuse ulatuses on nad võitnud taastuvenergia vähempakkumisi ja 250 MW mahus ehitanud või ehitamas päikeseparke Poolas. Ettevõte pakub kompleksset lähenemist suurte päikeseparkide rajamiseks alates maa leidmisest, vajalike lubade hankimisest ning projekteerimisest kuni ehitamise ja pikaajaliste kasutus- ja hooldusteenusteni välja.

„Alustasime põhiliselt 1 MW päikeseparkidega, kuid 2020. aastal võitis meie esimene 60 MW päikeseenergia projekt Poola taastuvenergia vähempakkumisel. Meie eesmärk on suurendada oma turuosa 2030. aastaks seniselt 4%-lt 10%-le ja saada Poola üheks juhtivaks turuosalejaks. Seetõttu oleme otsustanud viia oma senise koostöö Sunlyga uuele tasemele, viies ettevõtted ühisomandisse,“ rääkis Alseva Group-i tegevjuht Anna Zagrajek.

Lisaks taastuvenergia projektide kasvule loob see tehing sünergia ka kahe ettevõtte meeskondade ühendamise näol. „Sunly jaoks on väga väärtuslik, et suurendame oma tiimi praeguselt 30-lt 100 kõrgelt kvalifitseeritud töötajani. Alseva Group-i inimesed on peamiselt insenerid, kelle kõrval töötavad ka tehnikud ja spetsialistid, mis tähendab, et ettevõte suudab katta päikeseparkide rajamise täieliku ahela. See on teinud Alseva Group-ist väga eduka ettevõtte, mis kasvab erakordselt kiiresti,” kommenteeris tehingut Sunly Poola juht Tadas Navickas.