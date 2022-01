EKRE esitas eelnõu riikliku elektri hinna kehtestamiseks

„Viimastel aastatel on ka sellele niinimetatud turul toimunud regulatiivsed manipulatsioonid, kus pakutavat kaupa ehk CO2 ekvivalentkoguseid on oluliselt vähendatud ning selle kauba kohustuslike ostjate ringi on suurendatud," ütles ta.

"Küll aga on ta üks panustav faktor energiakriisi tekitamisel, kuna on suunanud riike ja ettevõtteid sulgema erinevaid elektritootmisvõimsusi ning peatanud investeeringud toimivate võimsuste pikendamisel või hoidmisel. Pole põhjendatud, et Eesti elanikud ja ettevõtted maksavad oma energiatarbimise kaudu seda kulu. Valitsuse esindajad on välja öelnud, et Euroopa Liidus toimuvad arutelud süsteemi reformimise osas. Teeme ettepaneku valitsusele senikaua, kuni ETS-skeemi mõistlikumas, ennustatavamas ja majanduslikult soodsamas toimimises pole kokku lepitud, peatab Eesti oma osalemise selles skeemis.“