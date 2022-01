Jaanus Karilaid elektrikriisist: Keskerakond arutab lahendusi õhtul. Ilmselge, et praegustest toetustest ei piisa

Kas alandada energia käibemaksu või teha midagi muud? Karilaid rõhutab korduvalt, et konkreetseks praegu ei minda. "Vastasel juhul tekitame ootusi ilmaasjata," märgib ta ja lisab, et ilmselt avaldatakse ühes Reformierakonnaga homme, mis täpsem plaan.

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud hetkel kolm meedet: elektri võrgutasu ja gaasi võrgutasu hüvitamine kõigile tarbijatele ning elektri-, gaasi- ja küttearvete osaline tasumine kuni keskmise sissetulekuga leibkondadele. Just viimase puhul on nn keskklass kurtnud, et riik neid ei aita.