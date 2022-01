ELMO Rent märgiti 1,8 korda üle, kuid maksimaalset mahtu täis ei saadud

“Hoolimata pühadeperioodil läbiviidud aktsiaemissioonist on tulemus korralik, mis rõõmustab meie meeskonda ja on tunnustuseks, et panustamine keskkonnasäästule ja tehnoloogia innovatsioonile on olnud õige,“ ütles ELMO Rendi asutaja ja nõukogu esimees Enn Laansoo Jr. „Suurem aktsiate ja aktsionäride arv peaks tõstma meie aktsia likviidsust ja tooma kaasa ettevõtte arengutele vastavaid hinnamuutusi.“