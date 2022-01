Enefit Green sõlmis 80 miljoni euro suuruse laenulepingu

Täna teatas Enefit Green, et allkirjastas Põhjamaade Investeerimispangaga (NIB) 80 miljoni euro suuruse laenulepingu. Lepingu tähtaeg on 12 aastat ja laenu eesmärk on toetada Enefit Greeni uute tuuleparkide rajamist Baltikumis. 2021. aastal alustas Enefit Green Šilale II ja Akmene tuuleparkide ehitust Leedus ning nende parkide valmimisel lisandub 118-megavatti rohelise energia tootmisvõimsust. Mõlema pargi rajamine kokku nõuab ligi 145 miljonit eurot.