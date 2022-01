Elektri hinna tormi põhjustab kallis gaas

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar toob energiahindade tormi põhjustajana esile maagaasi kõrge hinna. Euroopas gaasi nõudluse järsku kasvu ei usutud ja varud jäid soetamata. Tatar arvab, et sellest kogemusest õpitakse ja uuel sügisel ei oota meid sellised hinnašokid. Lähemas vaates pakub leevendust juba turul näha olev veeldatud maagaasi pakkumise kasv. Eesti saaks odavamasse elektri hinda panustada tuuleenergiaga. Paraku peab suuremamahulisem tuuleparkide rajamine veel paar aastat ootama, sest enamikule Eesti territooriumile ei ole luba neid praegu ehitada.

Mis põhjustas sügistalvel energiamajanduses tormi?