5 põhjust, miks Bolt peaks tulema Tallinna börsile

Kuigi Bolti jaoks on kandidaadid kõik suuremad Lääne börsid ei välistanud Bolti kaasasutaja Markus Villig ka topeltnoteerimist Tallinna börsil, et kohalikud investorid saaksid lihtsamini ettevõttesse investeerida. „Jällegi potentsiaalselt on võimalik, aga kuna hetkel pole börsile minek lähiaja plaanides, pole sellele mõttele aega kulutanud,” ütles ta Ärilehele antud intervjuus.

Siinse börsi ja topeltnoteerimise kasuks räägivad igatahes mitmed argumendid, kirjutab Wallander järgnevas arvamusloos.

Esmapilgul võib olla raske mõista, kuidas saab Eesti majanduskasv olla maailma parimate seas. Kuid kui vaadata Eesti 2021. aasta edukamate IT-ettevõtete edetabelit Top Tech saab asi selgeks. Sinna kuuluvad globaalsed liidrid FinTechi (Wise), mobiilsuse (Bolt) ning B2B äri (Pipedrive) valdkondadest. Kui see oleks 2018. aasta FIFA maailmameistrivõistlused, oleks Eesti poolfinaalis koos Prantsusmaa, Belgia ja Inglismaaga – just nii head Eesti esindajad ongi. Seega ei tule ka üllatusena, et maailma parimad investorid otsivad aktiivselt Eesti startup meeskondi.