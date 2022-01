Kiire kasv: möödunud aasta novembri seisuga olid riigieelarve maksutulud täitunud 106-protsendiliselt

Novembrikuus suurenes käibemaksu tasumine esimese poolaasta keskmise kasvuga võrreldes vaid ühe protsendipunkti võrra aeglasemalt, kuigi 2020. aasta võrdlustase on teisel poolaastal oluliselt kõrgem. Selle aasta esimese üheteistkümne kuuga on käibemaksu tasutud 2,56 miljardit eurot, mis ületab 323 miljoni euroga juba ka 2019. aasta ehk kriisieelset taset (14,4 protsenti vs 2019). Sealjuures on 2021. aasta eelarvesse kavandatud käibemaksutulu novembri seisuga juba täidetud (102 protsenti).

Palgafondi kasv ulatus novembris 9,2 protsendini võrreldes 2020. aastaga, kasvas nii keskmine töötasu kui ka töökohtade arv (vastavalt 5,8 ja 3,4 protsenti). Töökohtade arv novembris oli möödunud aastast suurem 21 400 võrra, mis on 2019. aasta taseme lähedal. Sektoritest vedas novembris palgafondi kasvu info ja side (22,0 protsenti). Võrreldes kriisieelse tasemega on enamikus sektorites palgafond kasvanud, erandiks on majutus ja toitlustus ning mäetööstus (vastavalt -11,9 ja -38,5 protsenti).

Neljanda kvartali algus on toonud kaasa maksutulude kiire kasvu, mille põhjusteks on eelkõige II sambast lahkujate erakorraline tulumaksu tasumine, lisaks positiivsed arengud tööturul ning üldine hinnatõus.

Alkoholiaktsiisi tasumine on kahe viimase kuuga kokku suurenenud 11 protsenti võrreldes aasta varasema ajaga. Viimaste kuude kiirem tasumise kasv tuleneb eelkõige sisetarbimise suurenemisest, mis on kooskõlas majandusaktiivsuse ja suurenenud nõudlusega, samas turismisektor püsib jätkuvalt passiivsena.

Aktsiiside tasumine võrreldes aasta varasemaga küll kasvas novembris, kuid kasv on oluliselt madalam kui aasta alguses. Aasta viimase kvartali kasvu veduriks on tõusmas alkoholiaktsiis, mille tasumine novembris kasvas võrreldes eelmise aastaga 6,1 protsenti, samas kui teiste suuremate aktsiiside tasumised suurenesid keskmiselt vaid 1,3 protsenti.

Tubakaaktsiisi tasumine novembris võrreldes eelmise aastaga suurenes 1,4 protsenti. Kui novembri tasumine vastab ootustele, siis 11 kuu tasumiste 4,1 protsendine kasv kokku ületab kindlasti prognoositud taset.

Tubakaaktsiisi parema tasumise taga seisneb peamiselt kaks põhjust. Suurimat mõju omab oodatust aeglasem sigarettide deklareerimise vähenemine. Võrreldes aasta varasema perioodiga oli novembri lõpuks keskmine sigaretipaki hind kallinenud 4,7 protsenti ning sigarettide kogused vähenenud 2,4 protsenti. Uue alternatiivse tubakatoote (tubakapulgad) turule tulek ei ole seni sigarettide suitsetamisharjumust prognoositud mahus vähendanud. Prognoositust parema tasumise teine põhjus seisneb jätkuvas tubakavaba huuletubaka populaarsuse kasvus. Eelmise aasta sama ajaga on tubaka tahkelt aseainelt 11 kuuga tasutud aktsiisi 1,2 miljonit eurot ehk 62,6 protsenti rohkem.

Maailmaturu kütusehindade kasv avaldub üha enam bensiini müügi ja deklareerimise statistikas

Kütuseaktsiisi esimese poolaasta kõrged kasvud on aasta teises pooles jäänud pigem tagasihoidlikuks. Novembris suurenes tasumine 1,2 protsenti ning aasta kokkuvõttes on tasumised suurenenud 16,4 protsenti võrreldes 2020. aastaga. Kasvus püsib kütuseaktsiisi tasumine eelkõige tänu diislikütuse suurematele kogustele võrreldes aasta varasemaga.

Mootorikütuste tarbimise suurim mõjutaja on hind, mis sõltub enamasti kehtivast maailmaturu nafta hinnast. Terve 2021. aasta on toornafta hind suuresti liikunud tõusvas joones ning teiseks poolaastaks on selle mõjud jõudnud nii deklareerimise- kui müügistatistikasse. Diislikütuse kasutamine on suures osas seotud ettevõtlusega ja liigub majandusaktiivsusega ühes tempos, seeläbi on tarbimine stabiilsem ega reageeri hinnatõusule koheselt, vaid on pikema viitega. Novembri lõpu seisuga oli diislikütuse müük kokku suurenenud 9,3 protsenti võrreldes eelmise aastaga, samas teise poolaasta kasv on aeglustunud pea poole võrra.

Bensiini tarbimine on seotud erakasutamisega ja seega ka rohkem hinnatundlikum reageerides hinnatõusule lühema viitega. Viimase kolme aastaga on aga bensiini tarbimise struktuuris toimunud olulisi muutusi. Alates 2019. aastast, mil E95 sisaldab biolisandit, on selle bensiiniliigi kasutamine vähenenud ja suurenenud on biolisandi vaba E98 müük

Teatavasti on aga E98 hind E95 võrreldes kallim ja kuni selle aasta suveni kasvas jõudsalt kallima bensiiniliigi tarbimine. Suvest alates on aga naftahinna kallinemine toonud kaasa tarbijate eelistuse muutuse, nimelt on E95 müük hakanud suurenema ja E98 müük vähenema. Viimase viie kuu müügistatistika kohaselt on E95 müük suurenenud võrreldes aasta varasemaga 5,5 protsenti ja vastupidiselt liigub E98 müük, mis on samal perioodil vähenenud 11,7 protsenti. Bensiiniliikide vahelist tarbimise muutust on kindlasti mõjutanud ka kütusemüüjate alternatiivsed lahendused biolisandi kohustuse täitmiseks, mille tulemusel on ka tanklates saadaval biolisandivaba E95.