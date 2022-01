Rahandusminister: kõigi kodutarbijate arvete hüvitamine ei ole õiglane ega mõistlik

Rahandusminister nõustus, et inimeste toimetuleku toetamine on praegustes oludes igal juhul vajalik.

"Selle tarbeks oleme praeguseks otsustanud 245 miljoni euro suuruse paketi, millest oluline osa - otsetoetusena peredele väljamakstav summa - avanes hiljuti taotlemiseks ja jõuab väljamaksmiseni lähinädalatel. Tuleb üle vaadata, kas ja mida saab selles süsteemis teha kiiremini ja ladusamalt. Need, kellel abi vaja on, peavad abi saama," kirjeldas ta.

"Eks me homme valitsuskabinetis räägime nendel teemadel. Energiaministri välja hõigatud kõik-maksavad-kõigi-arveid mõttearenduse tulemuseks oleks, et kokkuhoidlikumad tarbijad hakkaksid kinni maksma suuremate tarbijate arveid, fikseeritud hinnaga tarbijad ülejäänud tarbijate börsipakette ja see lihtsalt ei ole ei õiglane ega mõistlik," kirjeldas ta.